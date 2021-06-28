YRP esnafı dinledi

YRP Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler ve beraberindeki heyet önceki gün Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde esnafı tek tek ziyaret etti.

Her zaman ve her yerde vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Yasin Güler, pandemi döneminde çok zorluk çeken esnafa da yeniden açılmaları nedeniyle hayırlı olsun ziyareti yaparak sorunlarını yerinde dinleyerek tespit etmek istediklerini kaydetti.

Yeniden Refah Partisi’nin sadece seçim değil geçim döneminde de esnafın yanında olmayı sürdüreceğini kaydeden Güler, daha refah dolu bir ülke hedeflediklerini kaydetti. Yasin Güler ayrıca esnafa sıcak tavırları nedeniyle de teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

