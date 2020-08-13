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Yozgat’tan Ahlatcı’ya ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Karadağ, önceki gün Çorum’a gelerek, beraberindekilerle birlikte Ahlatcı Altın Rafinerisi’ni gezdiler.

Güncel 13.08.2020, 21:20
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Yozgat’tan Ahlatcı’ya ziyaret

Ziyarette Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk de hazır bulunurken, Yozgat’tan gelen konukları ağırlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, rafineriyi ve altın işleme fabrikasını bizzat gezdirdi.

(Haber Merkezi)

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