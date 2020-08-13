Yozgat’tan Ahlatcı’ya ziyaret

Ziyarette Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk de hazır bulunurken, Yozgat’tan gelen konukları ağırlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, rafineriyi ve altın işleme fabrikasını bizzat gezdirdi.

(Haber Merkezi)