Yozgat Valisi’ne kutlama ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat Valiliği görevine atanan ve 18 Haziran 2020 günü de kente gelerek görevine başlayan Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti.

Vali Ziya Polat’ı yeni görevinden dolayı kutlayan Vali Çiftçi kendisine başarı dileklerini de iletti. Vali Polat da ziyaret nedeniyle Vali Çiftçi’ye teşekkür ederek ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

(Haber Merkezi)