Yozgat demiryoluna kavuştu, Çorum ise beklemede

Çorum, dişiyle-tırnağıyla sanayileşme hamlesini başlattı, makina imalat sektöründe Türkiye’nin en önemli üretim merkezi haline geldi, altın işlemede Türkiye’yi de aşarak dünya çapında bir yere sahip oldu, ama devletten ulaşım altyapısı ile ilgili beklentilerinin hiç birine karşılık bulamadı. Çorum’un yüzde biri kadar ihracat yapan komşu Yozgat ise, hem yüksek hızlı trene kavuştu, hem de uluslararası havalimanı inşaatı devam ediyor. İşte Yozgat’la ilgili son haber:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte bir dizi temaslarda bulunmak için Yozgat’a geldi. Sorgun Hızlı Tren İstasyonu’nu ziyaret eden Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek; “Üstyapı ve EST yapım çalışmaları devam etmekte olup, 725 kilometrelik ray serimi tamamlandı. Projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresi, ilk etapta 12 saatten 4 saate, sonrasında 2 saate inecektir” dedi.

Türkiye’nin Çin’den Avrupa’ya giden Demir İpek Yoluna hâkim bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “2020 yılında da bu çalışmalarımızı bir üst faza taşıyarak ‘Demiryolu Reformu’nu başlattık. 2023’te yatırımlardaki demiryolu oranını yüzde 60’a, demiryolu ağımızı, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Demiryolları üzerinde faaliyet gösterecek araçları ve demiryolu modernizasyonuna ilişkin yerli ve millî teknolojileri üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için başlatılan bu reform ile hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.