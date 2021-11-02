“YoungSTARS” Erasmus + projesine Çorum’dan katılım
Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs, Litvanya, Polonya ve Romanya'nın ortak olduğu, her ülkeden 5 kişinin katılacağı (4 kişi 18-30 yaş aralığında, 1 kişi grup lideri yaş sınırı olmayan), Türkiye'den 6 kişinin katıldığı programa Çorum’dan katılım sağlandı.
Güncel 02.11.2021, 21:05
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Ulusal Ajans destekli “YoungSTARS” isimli AB Erasmus+ projesi, Ekim ayı içerisinde Yunanistan'ın Kokkino Nero şehrinde gerçekleştirildi.
Projeye Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Ahmet Köylü, Tuğlu Şehit Ali Alıtkan Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Zeynep Aslantürk, Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi Melikşah Said Özgücük, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Alperen Dolunay, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Celalhan Şahin, Çorum TED Koleji mezunu üniversite hazırlık öğrencisi Emin Ata Becer katıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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|10
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|10. İstanbulspor
|10
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|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
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|10
|25
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|10
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|10
|20
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|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
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|10
|16
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|10
|16
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|10
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|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
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|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
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|20
|7. Osasuna
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|19
|8. Athletic Bilbao
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|9
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|12
|6
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