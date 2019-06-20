Yörükler’den “Toy” şöleni

Çorum Obası Yörükleri Kültür Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Oymaağaç Köyü, Küçük Palabıyık Köyü ve Arzupınar Mahallesiyle birlikte çok sayıda davetlinin katıldığı toy şöleninin ilki gerçekleştirildi.

Oymaağaç Köyü’nde gerçekleşen Toy'a Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, İl Müftüsü Muharrem Biçer, ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odası başkanları, Çorum Obası Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneğini Başkanı Yahya Gers ve vatandaşlar katıldı.

Programda, zeybek gösterisi, Çorum yöresi halk oyunları gösterisi, ok atışları gibi etkinlikler yapıldı. Yöresel sanatçılar, birbirinden güzel türküleri seslendirerek toya katılanlara unutulmaz anlar yaşattılar.

Oymaağaç köyüne yapılan camii açılışının da dualarla yapıldığı toy ve şölende konuşan Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, “Çoban ateşimiz dünya döndükçe birliğimizin dirliğimizin sembolüdür. Dernek başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, burada yeni kardeşliklerin kurulmasına vesile olacak böyle güzel bir organizasyon hazırladıkları için kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl ilki yapılan bu toy ve şölenin gelecek yıllarda çok daha büyük bir katılımla yapılacağına, şölenin inşallah geleneksel hale geleceğine inanıyorum. Sayın Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın Bey de sizlere selamlarını ilettiler. Bu toyun şehrimiz için, köy sakinleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorlar. İnşallah gelecek yıl başkanımız, başkan yardımcılarımız hep birlikte toya katılma fırsatı buluruz” dedi.

Yağbat, “Bu programların birlik ve beraberliği güçlendirmesinin yanında, Türk kültür ve yaşamının, değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması, korunması açısından da son derece önemli. Kültürü korumak ve yaşatmak elbette gerekiyor. Ama mensubu olduğumuz milli ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktaramadığımız zaman kültürün çok fazla bir anlamı kalmıyor. Binlerce yıllık kültürü, birikimi, tecrübeyi bu programlar, şölenler toylarla genç kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Burada Oğuz Kağan’dan Dede Korkut’a, Köroğlu’ndan Yunus Emre’ye, Sibirya’dan Balkanlara, Doğu Türkistan’dan İzmir’e, dombırasıyla, tarıyla, türküsüyle, toyuyla, keşkeğiyle diğer değerleriyle birlikte tüm kıymetli değerlerimizi yeniden hatırlıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız camimiz, buraların bir İslam beldesi olduğunu bir Türk yurdu olduğunu bir kez daha tescilliyor. Camiler biliyorsunuz, İslam beldelerinin tapusu ve mührüdür. Burada okunan ezanlar, bu beldelerde dalgalanan bayraklar bağımsızlığımızın yanında birlik, bütünlük ve kardeşliğimizin de sembolü olarak yaşayacaktır. Allah ezanımıza, bayrağımıza, kardeşliğimize karşı tuzak kuranlara fırsat vermesin. Biz biriz, birlikte Çorum, birlikte Türkiye’yiz. Böyle olmaya, böyle kalmaya da devam edeceğiz. Şenliğin, şölenin ve toyun, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(Haber Merkezi)