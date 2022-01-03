Yorgancılar’da Erdoğan Çerikçi yeniden başkan

Afra Düğün Salonu’nda yapılan seçimde mevcut başkan Erdoğan Çerikci ve İsmail Benek başkanlık için yarıştı. Genel Kurula; Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ ile oda üyeleri katıldı.

Divanın Türkiye Terziler Konfederasyonu Başkanı Sinan Turhan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hasan Yılmaztürk ve İsa Şahin’den oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okudu. Genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken, odanın unvanının bakanlık oluru ile Çorum Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları, Ev Tekstil Ürünleri İmalatı, Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Kongrede adayların konuşmaları ve meslekte 20 yılını dolduran üyelere hediyelerinin takdimi ile seçimlere geçildi.

İki liste halinde gidilen seçimlerde 142 üyenin oy kullandığı sandıktan 91 oy alan mevcut baştar Erdoğan Çerikçi, güven tazeledi. Diğer aday İsmail Benek ise 50 oyda kaldı.

Buna göre Erdoğan Çerikçi başkanlığındaki Oda Yönetim Kurulu Murat Koldaş, Aynur Gödek, Erol Özüyağlı, Nejla Demirel, Burak Kınacı ve Erol Almacı’dan; Denetim Kurulu ise Ender Bakal, Ümmü Gülsüm Helvacı ve Muhammed Yusuf Yüksel’den oluştu.



(Volkan SINAYUÇ)

