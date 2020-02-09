Yöresel lezzetler lokantası açıldı

Yöresel Ürünler Kooperatifi Başkanı Suna Kambur ve Hatun Çürük ortaklığında açılan yöresel lezzetler dükkânında başta coğrafi işaret alınması için teşebbüste bulunulan ürünlerden yapılan yemekler ile sadece İskilip sofralarını oluşturan İskilip yöresel lezzetler müşterilere ikram edilecek.
İskilip turizmine önemli katlı sağlayacağına inanılan işyerinin açılış kurdelesi dualar eşliğinde Belediye Başkanı Ali Sülük ve esnaf odaları başkanları tarafından kesildi. İlk günden yoğun ilgi gören dükkânın açılışında katılımcılar dükkân sahiplerine hayırlı, bol kazançlar dilediler.
(Haber Merkezi)