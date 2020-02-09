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Yöresel lezzetler lokantası açıldı

İskilip Belediyesi tarafından kurulan ve kooperatifleşen yöresel ürünler pazarında yeni bir işyeri daha açıldı. İskilipli kadınların açtığı yöresel yemeklerin sunulacağı dükkânın açılışına İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, çarşı esnafı, davetliler ve çok sayıda İskilipli katıldı.

Yöresel lezzetler lokantası açıldı

İskilip Belediyesi tarafından kurulan ve kooperatifleşen yöresel ürünler pazarında yeni bir işyeri daha açıldı. İskilipli kadınların açtığı yöresel yemeklerin sunulacağı dükkânın açılışına İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, çarşı esnafı, davetliler ve çok sayıda İskilipli katıldı.

09 Şubat 2020 Pazar 17:08
Yöresel lezzetler lokantası açıldı

Yöresel Ürünler Kooperatifi Başkanı Suna Kambur ve Hatun Çürük ortaklığında açılan yöresel lezzetler dükkânında başta coğrafi işaret alınması için teşebbüste bulunulan ürünlerden yapılan yemekler ile sadece İskilip sofralarını oluşturan İskilip yöresel lezzetler müşterilere ikram edilecek.

İskilip turizmine önemli katlı sağlayacağına inanılan işyerinin açılış kurdelesi dualar eşliğinde Belediye Başkanı Ali Sülük ve esnaf odaları başkanları tarafından kesildi. İlk günden yoğun ilgi gören dükkânın açılışında katılımcılar dükkân sahiplerine hayırlı, bol kazançlar dilediler.

(Haber Merkezi)

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