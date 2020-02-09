Yöresel lezzetler lokantası açıldı

İskilip Belediyesi tarafından kurulan ve kooperatifleşen yöresel ürünler pazarında yeni bir işyeri daha açıldı. İskilipli kadınların açtığı yöresel yemeklerin sunulacağı dükkânın açılışına İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, çarşı esnafı, davetliler ve çok sayıda İskilipli katıldı.