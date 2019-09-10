“Yönetici atamalarında mülakat kaldırılmalı”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada 2019 yılı sonuna kadar 60 bin atama daha yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Bakanlığın on binlerce öğretmen açığına rağmen Ağustos ayında sadece 20 bin atama yaptığını hatırlatan Aydın, Türk Eğitim-Sen’in geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yapılan araştırmaya göre sadece 74 ilde 83 bin 783 ücretli öğretmen bulunduğunu 81 ili göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın 100 bine ulaştığını ifade etti.

Sözleşmeli istihdamın inatla sürdürülüyor olmasının anlaşılır gibi olmadığını söyleyen Aydın, 2011 yılında kaldırılan sözleşmeliliğin 2016 yılında mülakatla birlikte geri getirilmesi ve 2016 yılından beri her yapılan alımı sözleşmeli olarak gerçekleştiren Hükümetin bunu bir politika olarak sürdürmesinin eğitim hayatı için önemli bir problem olduğunu söyledi. “Sözleşmeli öğretmenliğin zorluklarını tüm kamuoyu yakından bilmektedir. Eşlerin birbirinden ayrıldığı, çocukların anne babalarına özlem duyduğu, özlük ve ekonomik haklar açısından sorunlu olan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmesi gerekmektedir. Asıl olan, sadece kadrolu olarak ve güvenlik soruşturması temiz olanlar içinde KPSS puan üstünlüğüne göre atama yapmaktadır.

Torpilin öncelendiği, yandaşların kayırıldığı, hak etmeyenlerin makamlara getirildiği yönetici atamalarında mülakat kaldırılmalıdır” diyen Aydın, yazılı sınavdan çok yüksek puan alan yönetici adaylarının mülakatta çok düşük puanlar verilmek suretiyle elendiğini, bir sendikanın üyeleri kayırılarak, işin ehli olup olmadığına bakılmaksızın yönetici olarak görevlendirildiğine çok kez şahit olunduğunu anlattı. Selim Aydın, “Yapılması gereken yasal düzenleme bellidir: Torpilin öncelendiği, yandaşların kayırıldığı, hak etmeyenlerin makamlara getirildiği, sendikaya, ideolojiye, siyasi tercihlere bakıldığı yönetici atamalarında mülakat ivedilikle kaldırılmalı, görevlendirmeler sadece yazılı sınav sonucuna göre yapılmalıdır. Ayrıca MEB teşkilatının tüm hücrelerine kadar arındırılmaya ihtiyacı vardır. Bu minvalde Bakanlığın sendika, vakıf, cemiyet görünümlü çetelerden, kendisini neredeyse Bakan yerine koyarak, talimatlar yağdıran, kafasına göre iş yapan yandaşlardan temizlenmesi çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki; hakkaniyetli atamalar yapılırsa okullarımız, kurumlarımız şeffaf yönetilir; başarı ve verim sağlanır.

Eğitimcilere yönelik “Şiddeti Önleme Kanunu” çıkarılmalı, eğitim çalışanlarının güvenlik içinde çalışması yasal koruma altına alınmalıdır. Zorunlu Hizmet Tazminatı uygulaması mutlaka hayata geçirilmelidir. Sendikamız ek gösterge sözünün yerine getirilmesini talep etmektedir” dedi. (Haber Merkezi)