Yolyapar’ın açık mektubu Karaismailoğlu’na iletildi

Çorum’un sorunlarının, hak ve taleplerinin onlarca yıldır bayraktarlığını yapan duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, daha önce iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’a gelişinde olduğu gibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun önceki gün Çorum’a gelişi nedeniyle de bir “açık mektup” yazarak başta “havalimanı” olmak üzere Çorum’un Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili beklentilerini ve şimdiye kadar uğradığı haksızlıkları dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Yolyapar’ın açık mektubunun yer aldığı 22 Şubat 2021 Pazartesi günkü ÇORUM HABER’i, daha önceki havalimanı konusunu içeren ÇORUM HABER kupürlerini ve Çorumluların havalimanı taleplerinin haklılığını gösteren diğer dokümanları, bir dosya halinde Bakan Karaismailoğlu’na sundu. Açık mektubu okuyan Karaismailoğlu, dosyayı değerlendireceğini belirtirken, bu dokümanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşüne de sunacağını söyledi.

(Haber Merkezi)