Yolyapar’ı Çorum için mücadelede yüreklendiren “Çorumlu” destekleri

Şeker Fabrikası, bölünmüş yol, Hitit Üniversitesi başta olmak üzere, Çorum’a pek çok yatırım ve hizmetin kazandırılmasında “kamuoyu oluşturma” yoluyla katkısı bulunan Mehmet Yolyapar, yine yıllardan beri Çorum’un hak ettiği, ama Çorum’dan esirgenen yatırım ve hizmetlerin bayraktarlığını yapıyor.

Yolyapar’ın önceki gün Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” programında dile getirdiği, dünkü gazetemizde yer alan değerlendirmeler de, Çorum kamuoyunda büyük takdir topladı. Yolyapar’a, çeşitli sosyal medya mecralarından binlerce destek gelirken, yorumlar da, kendisinin Çorum için mücadele azmini kamçılayacak nitelikteydi. İşte o yorumlardan örnekler:

“Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” sloganı lafta kalıyor. İcraatta maalesef insanlarımız Çorum’a ve Çorum için nefes tüketenlere hiçbir katkı sağlamıyorlar. Hele bu konuda etkili ve yetkili olanlar başlarını kuma sokmuş vaziyetteler. Yazık oluyor bu memlekete.

Seni tekrar kutluyorum dostum, karşılıksız bu Çorum’a kattıkların için…(Cihat Ecdaroğlu)

*

Bazı insanların olduğu gibi sanırım bazı şehirlerin de ‘üvey evlat’ statüsü hiçbir zaman aşılamayacak. Ağızlarıyla kuş tutsalar, Guinness Rekorlar Kitabı’na girseler bile…Maalesef sonuç değişmeyecek, acı bir tablo…(Kadir Tipi)

*

“Mehmet Bey, Çorum maalesef çantada keklik oldu. Nasıl olsa, her halükârda oy alıyorlar…Oysa önceden, oy alabilmek için bir çaba harcanıyordu. Bu durumda, Çorumlular daha çoook bekler. (Birgül Harzadın)

*

Teşekkür ederim, Çorum’un sorunlarını kaleme aldığınız ve çözüm yollarını gösterdiğiniz için. (Ali Bektaş)

*

Çok doğru, aynen katılıyorum. Sizi takdir etmeyen yoktur umarım. Yüreğine sağlık Çorum sevdalısı. (Zeki Şeren)

*

Canım ağabeyciğim, bu millet uyuduğu sürece, sen ve senin gibi vatanseverlerin çabası yetmiyor. (Melek Aydoğdu)

*

Her seçimde Çorumlu’nun istekleri iletilir, siyasiler söz verir, ama yapmazlar. Çorum halkı da, tepki göstermeden oyunu vermeye devam eder. Vekillerimiz de sağolsunlar, çok güzel çalışırlar. (Feridun Ekmekçioğlu)

*

Kaleminize, yüreğinize sağlık. Harikasınız. Çorum için çabalayan bir Çorum sevdalısı olarak, her geçen gün bir şeyler yitiren bu şehre katkı sağlama adına verdiğiniz mücadeleler unutulmayacaktır.

Rahmetli Özal zamanında Şeker Fabrikası kazanımı hep belleklerdedir. Keşke sizin çabalarınız sonuç verse de taş üzerine taş konulsa. Çorum'u ulusal basında, hiç inmeyen başarıları ile gündemde tutabilsek. Bu taşın altında siz ve sizin gibilerin elleri olsa. (Ahmet Yüksel Bellek)

*

Çorum’dan iyi bir milletvekili çıkmıyor. Neden? Kim yağcı, parti yönetimine yakınsa o seçiliyor. Çorum’dan niye bakan çıkmadığını bir düşünelim. (Hıdır Koşar)

*

Sayın Mehmet Yolyapar, her siyasi dönemde Çorum sevdalısı olduğunu ispatlamış ve gereğini ifa etmiştir. Eminim ki o da yoruldu. Görev, iktidar gücüyle milleti temsil eden parti yöneticilerine, vekillere düşüyor. Acaba vekiller, vekalet görevini etkili ve sonuç odaklı yerine getirebiliyorlar mı? Yazmakla sadece kendimizi rahatlatıyoruz. (İsmet Ahlatcı)

*

Çorumlu değilim, ama Çorumluların memleketlerine sahip çıkmamalarına (Sayın Mehmet Yolyapar gibiler hariç), bürokraside bir yerlere gelmiş Çorumluların memleketleri için bir şeyler yapmamalarına üzülüyorum. Bir dönem Çorum’da görev yapmış bizler, Çorum’u dilimizden düşürmüyoruz, tanıtımını daha fazla yapıyoruz. (E.Albay Tuğrul Avtan)

*

Sn Yolyapar sizin Çorum sevdanızı bilmeyen ve takdir etmeyen yoktur. Çorumumuza yapılacak en küçük bir yatırımı bile önemseyip hiç bir siyasi ipoteğin etkisinde kalmadan destek verdiğinizi çok iyi biliyorum.

Şunu da biliyorum ki Kadim Çorum yerlileri nereye giderse gitsin Çorum ve Çorumlu sevdası bitmiyor. Sizi de Çorum’un yerlisi olarak bundan ayrı ve farklı düşünmek mümkün değil. Bu olgu ruhumuzda var.

Ancak yıllarca İthal veya duyarsız veya etkisi ve bilgisi olmayan atanmış siyasilere ihale edilen Çorum menfaatleri, maalesef inkıtaya uğramıştır. Çorum hiç bir döneminde devletine sırtını dönmemiş, İstiklal Savaşında bile uçak alarak ordusuna teslim etmiştir. Bunca devletçi, milliyetçi ve muhafazakar olan, tarihi geçmişe dayanan dünya medeniyet havzasının merkezi olan Çorumumuz, ekonomik konumu ve çalışkanlığına rağmen, maalesef siyasi yarışlara feda edilmiştir. Edilmeye de devam ediyor.

Sn Yolyapar, bu günler de geçer. Tüm ekonomik ve teknik ihmal ve olumsuzluklara rağmen Çorum sizin gibi basın mensuplarımızın, işadamı, bürokrat ve çalışanlarımızın omuzunda elbette hak ettiği yeri bulacaktır. Bu bir vatan ve Çorum sevdasıdır. (Mustafa Yüceel)

*

Eline, kalemine, fikrine sağlık. Çorumlu olarak hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Selamlar Mehmet abi. (Ahmet Oktay)

*

Çorum'un terkedilmişliğinin suçunu, Çorum'u uyutan palavracı siyasilerde aramak daha doğru olacaktır. (Halil Gülez)

*

Yüreğine, kalemine sağlık, iyi ki varsınız. Sizi kutluyorum Mehmet Abi. (Kenan Özcan)

*

Tek yazacağım; Çorum’da birlik-beraberliğin sağlanması. Ama, Fitne bağlarında yapılan fitnelerin laneti bitmedi.

Sizin elinize sağlık, Allah kaleminize güç versin.

Sağlığınız olduğunca yazın. Sağlıklar dilerim. (Halit İnaltekin)

*

Çorum’un bu noktaya gelmesinde çocuklar hariç herkesin payı var, ama öncülük iş insanlarımızda, yöneticilerimizde.

Yazık oldu kayıp yıllara. Ama hiç bir şey için geç değil. (Bilgi Terlemezoğlu)

*

Çekirdekten yetişen, usta kalemlerin yanında pişen, tüm ömrünü Çorum’a adayan, Çorum’un nefesi olan sevgili Mehmet Yolyapar boş yazı yazmaz. Her davasında haklı çıkmıştır. Çorum’a bir şeyler katmak için çabalıyor. İyi ki varsın sevgili arkadaşım. (Gazanfer Özdemir)

*

Seni yürekten kutluyorum Mehmet Yolyapar abiciğim... Sen yaz, sen söyle, biz dinleyelim, yetkililer nerde?..( Nuran Nuriye Kaleycik)

*

Bana ne diyenler, vurdumduymazlar, önemsemeyenler vardır...

Onlar için, Çorum’un gelişmesi bir önem arzetmiyor sanırım!

Veya, Sevgili Yolyapar, sizler gibi mücadele edenleri görüp kendilerinin sizleri ve mücadeleci olanları içten ve gönülden destekledikleri, takip edip gördükleri ve sonucu görüp üzüldükleri ve için için kendilerini yediklerini ve çaresizlikten ne yapacaklarını bilmediklerini sanıyor ve düşünüyorum.

Şu bir gerçek inşallah Çorum hak ettiği hizmetleri alacaktır..(Mehmet Uğur Özdeniz)

*

Sayın Yolyapar, sitemlerinde son derece haklısın. Çorum'un kalkınması için verdiğin mücadele ve gayretlere birebir şahidim. Maalesef millet olarak vurdumduymazlık, “bencillik”, aşılmaz dağlar gibi önümüzdeki en büyük engel. Yine maalesef bu durum Çorum'da pik yapmış durumda. Keşke Mehmet Yolyapar'ları çoğaltabilsek. (Şahin Yağcı)

*

Elbette var... A’dan Z’ye kadar... Tarifsiz! ! Başarılarınız daim, yolunuz açık ve aydınlık olsun. ( Necla Özkabakçı)

*

Gayretlerin için çok teşekkür ederiz arkadaşım. (Selçuk Tetik)

*

Var elbette. (Ali Genç)

*

Yüreğine, kalemine sağlık, sizi kutluyorum Mehmet bey. Sizin gibi siyasiler de bir gayret içinde olsalar Çorum’a neler yapılmazdı acaba diye düşünüyorum. Bizim Yozgat’tan neyimiz eksik te, ikinci sınıf muamelesi görüyoruz. Yoksa gönderdiğimiz siyasiler mi yetersiz? Bizim, millet olarak biraz uyanmamız gerektiğini düşünüyorum. (Ayhan Deveci)

*

Sevgili Yolyapar seni kutluyorum. Kalemine ve yüreğine sağlık...(Recep Özkeser)

*

Mehmet Yolyapar gibi Çorum sevdalısı, cesur, atak, bilinçli, mücadeleci bir düzine adam olsun, Çorum şaha kalkar. (Burhan Çınar)