Yolyapar’a geçmiş olsun telefonları
Covit 19’u atlatan Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a “geçmiş olsun” telefonları gelmeye devam ediyor.
Güncel 03.09.2021, 23:15
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Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan, Çorum Milletvekili, Ak Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇEKVA Başkanı, Emekli Müsteşar Prof.Dr. Lütfi Akca ve Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
(Haber Merkezi)
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