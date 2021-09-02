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Yolyapar’a “geçmiş olsun”
CHP Çorum Milletvekili Tufat Köse, Hitit Ünivesitesi Rektörü Prof.Dr.Ali Osman Öztürk, önceki Çorum Milletvekili, Hak-İş Onursal Genel Başkanı Salim Uslu, önceki Çorum Milletvekillerinden Ali Ayhan Çetin ve Çorum’un eski garnizon komutanlarından, emekli general Şafak Karakoç, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, Covit 19 rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dediler ve şifa, esenlik dileklerini ilettiler. (Haber Merkezi)
Güncel 02.09.2021, 00:40
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