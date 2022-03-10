Yolyapar, Soner Yalçın’la

Meslek yaşamında 52. yılını yaşayan duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Oda TV Sahibi, Sözcü gazetesi köşe yazarı, kitapları milyonlarca satan ünlü gazeteci-yazar, hemşehrimiz Soner Yalçın’la kısa süreliğine de olsa bir araya gelip yılların özlemini giderdi.

Soner Yalçın, ilk yazılarını ÇORUM HABER’e yazmıştı.

Arnavutköy’de bir balıkçı lokantasında buluşan eski dostlar, bolca “Çorum” muhabbeti yaptılar. (Haber Merkezi)