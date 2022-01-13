“Yolyapar, en uzun süre gazetecilik yapan kişi”
Güncel 13.01.2022, 22:41
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Çorum’un ulu çınarlarından, eğitimci-araştırmacı yazar Abdulkadir Ozulu, dün Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Çorum’da ilk gazetenin 1921 yılında İl Özel İdaresi tarafından “Çorum” adıyla çıkarıldığını, bu yıl Çorum’da gazeteciliğin 101. yılının yaşandığını belirten Ozulu, meslekte 52. yılına giren Mehmet Yolyapar’ın da Çorum’da bu mesleği en uzun süre yapan kişi olarak tarihe geçtiğini söyledi.
(Haber Merkezi)
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