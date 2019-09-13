Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri
Fotoğraflar: Erkan BAYATLI, Esra ESEN
FOT. AYGÜL SÜEL
Hitit Üniversitesi adına Şapinuva kazılarını sürdüren Hititolog Prof.Dr. Aygül Süel
TUNÇ SİPAHİ
Eskiyapar Kazı Başkanı Prof.Dr. Tunç Sipahi ve Kılıçoğlu İnşaat sahibi Hakan Kılıçoğlu
EĞİTİM SEN
Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber Beyaz
TÜLAY ŞAHİN
Ticaret İl Müdürlüğü’nden, Mehmet Yolyapar’ın akrabası Tülay Şahin
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Kömürcü’den başsağlığı
Anayasa Mahkemesi Üyesi, hemşehrimiz Recep Kömürcü, dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, 30 Ağustos’ta ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybetmiş olmasından dolayı başsağlığı dileklerini iletti.