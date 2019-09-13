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Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri

Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri

13 Eylül 2019 Cuma 22:55
Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri

Fotoğraflar: Erkan BAYATLI, Esra ESEN


FOT. AYGÜL SÜEL

Hitit Üniversitesi adına Şapinuva kazılarını sürdüren Hititolog Prof.Dr. Aygül Süel

TUNÇ SİPAHİ

Eskiyapar Kazı Başkanı Prof.Dr. Tunç Sipahi ve Kılıçoğlu İnşaat sahibi Hakan Kılıçoğlu

EĞİTİM SEN

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber Beyaz


TÜLAY ŞAHİN

Ticaret İl Müdürlüğü’nden, Mehmet Yolyapar’ın akrabası Tülay Şahin

***

Kömürcü’den başsağlığı

Anayasa Mahkemesi Üyesi, hemşehrimiz Recep Kömürcü, dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, 30 Ağustos’ta ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybetmiş olmasından dolayı başsağlığı dileklerini iletti.

Son Güncelleme: 13.09.2019 23:00
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