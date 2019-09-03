Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri
Fotoğraflar: Taner ŞİMŞEK, Erkan BAYATLI, Esra ESEN
OSMAN GÜNAY
İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay.
TİCARET BORSASI
(Soldan sağa) Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, eğitimci Ahmet Ölçer, göz hastalıkları uzmanları Dr. Mehmet Kalem ve Dr. Tarık Şanlı, Mehmet Yolyapar, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat.
ADNAN TÜRKOĞLU
(Soldan sağa) Hititolog Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, sigortacı İsmail Aygün, Mehmet Yolyapar, 19. Dönem Çorum Milletvekili, Yolyapar’ların akrabası Adnan Türkoğlu, sanayici-işadamı Ali Osman Yiğittaşçı.
AVŞAR
Mehmet Yolyapar’ın yakın dostları Mustafa Avşar ve kardeşi Mukaddes Avşar Akel, Mustafa Avşar’ın kızı Doç.Dr. Pelin Avşar Karabaş ve damadı Ozan Karabaş.
KASIM KAHRAMAN- TURAN DAMAR
Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman ve İnş.Yük.Müh. Turan Damar…
FİKRET YILDIRIM VB.
(Soldan sağa) Murat Berksun, Kasım Kahraman, Çorum Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen, Ekrem Eren, Çorum eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Çakmak, Mehmet Yolyapar, Çorum Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım.
SEDAT GENÇ – HASAN ALAKOÇ
Yüksel Bellek, Hasan Alakoç, Yapı Kredi Bahabey Şube Müdürü Murat Efe, Mehmet Yolyapar, Genç Optik Sahibi Sedat Genç.
SADIK ERAL – MUSTAFA ALAGÖZ
Ünal Cevizci, Mustafa Alagöz, Av. Sadık Eral, Mehmet Yolyapar, Mimar Nevzat Baysal.
ŞULE TOKSOY
Doğa Koleji Genel Koordinatörü Şule Toksoy ve Lise Müdür Yardımcısı Seydi Demirci.
SEYDİ DEMİRAY
Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray.
MAHMUT ŞAMLI
Şamlılar Züccaciye Sahibi Mahmut Şamlı (sağda) ve Gürcan Hüneröz.
PTT - HAMİT SADE
PTT Merkez Müdürü Mustafa Şenöz ve PTT personelinden, arkadaşımız Aliye Öncel’in babası Yunus Öncel (solda)…Av. Hamit Sade, Kemal İdikut ve Mustafa Özker Çöplü (sağda)…
DEVAM EDECEK