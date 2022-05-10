“Yolun ortasında kalan ibadethane yıkılmalıdır”

Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, yeni açılan yolu ortadan ikiye bölen ve yolun ışıklandırmasının da yapılamaması nedeni ile kazalara davetiye çıkaran ibadethanenin yıkılmasını talep etti.

Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan ibadethanenin önünde bir basın toplantısı düzenleyen Yılmaz Kılcı, caddenin ortasında bulunan binanın bir vakfa ait olduğunu ve sadece Cuma günleri ibadet için kullanıldığını bildirdi.

Binanın yolu kapatması nedeni ile üç mahallenin muzdarip duruma geldiğini belirten Muhtar Kılcı yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “Kamuoyunun yanlış algılama oluşmaması için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Bu ibadethane Diyanet’e teslim edilmiş bir cami değildir. Sadece bir grup ve vakfın üyelerinin ibadet ettiği bir yeridir. Bu binanın yolun ortasında olmasından dolayı Belediye hizmetlerimiz geri kalmıştır. Belediyemiz yeni caddeyi ışıklandırmak istemektedir. Arif Ersoy Caddesi’nin ışıklandırması binanın ortada olmasından dolayı ortalık zifiri karanlıktır.

Ayrıca binanın yanından geçen bağlantı yolu da çok kullanılmaktadır. Bu yol çok dardır ve haddinden fazla yaralamalı ve ölümlü kazalar yaşanmaktadır. Bunların önüne geçmek, Çepni, Çöplü ve Kunduzhan Mahallesi’nin ufkunu açmak için kamu arazisinde bulunan bu binanın biran önce yıkılmasını istiyoruz.

Burası bir ibadethane olabilir ama kamuya ve vatandaşa zarar veren bir yapının yakılması gerekmektedir. Burasının yıkılmasında hiçbir şekilde artniyet yoktur. Bu binanın biran önce yıkılarak halkımızın hizmeti en iyi şekilde almasında fayda olacağına inanıyorum. Yetkililerden bu konuya eğilmelerini vatandaşlarımız ile bölge esnafımız adına bekliyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

