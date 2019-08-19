Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı çocuk öldü

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten dönüp evlerine gitmekte olan Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ünal Yılmaz yönetimindeki 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü, çarptı. Yiğit Emir, annesinin yara almadığı kazada, çarpmanın etkisiyle otobüsün altında ezilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit Emir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun’un ölüm haberi, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, otobüs sürücüsü Ünal Yılmaz da, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sürücü Yılmaz, ifadesinde çocuğun koşarak bir anda önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen Yiğit Emir Berksun, bugün öğle namazına müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden gözü yaşlı baba Fatih Berksun, yakınlarınca teskin edilmeye çalışıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Yiğit Emir Berksun'un kazadan dakikalar önce annesi ve küçük kardeşiyle birlikte kaldırımda yürdüğü anlara ait görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Yiğit Emir’in annesi ve kardeşiyle kaldırımda yürüdükleri, kazanın meydana gelmesiyle çevredekilerin ise yardım için kaza noktasına koştuğu görülüyor.