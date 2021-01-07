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Yolun karşısına geçerken ezilmekten saniyelerle kurtuldu

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın saniyelerle ezilmekten kurtuldu. 

Güncel 07.01.2021, 15:13 07.01.2021, 15:16
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Çorum’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Aralık ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Kazaların çoğunluğunun sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği görüldü.
KGYS’ye yansıyan görüntüde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkıyor. Önce orta refüje çarpan otomobil daha sonra karşı şeride geçiyor. Bu esnada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın da, üzerine gelen otomobili görüyor ve geriye doğru kaçıyor ve aracın kendisine çarpmaktan son anda saniyelerle kurtuluyor. 

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