“Yolumuz çağdaş uygarlık yoludur”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Yönetim Kurulu olarak göreve gelişlerinin üzerinden iki yıl geçmesi nedeniyle Yönetim Kurulu adına partililerine yayınladığı mesajda, “Bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

23 Şubat 2020 tarihinden bu yana Çorum’da yapılanma sürecini başarıyla tamamladıklarını ifade eden Tahtasız, mesajında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Göreve geldiğimiz günden bugüne hep ileriye baktık, ilçe örgütlerimizle, ana kademe yönetim kurullarımızla birlikte üye sayımızı artırmanın, iktidara bir adım daha yaklaşmanın çabası içerisinde olduk. Birlik ve beraberlik içerisinde ‘hedef iktidar’ parolasıyla yolumuza devam ettik.

Genel Başkanımız ve genel merkez yöneticilerimizle sürekli işbirliği ve diyalog halinde olduk, Ankara, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde toplantı, program ve parti çalışmalarına katıldık.

Pandemi sürecinde tüm esnafımızın, sanatkarlarımızın, halkımızın yanında olduk, sıkıntıları birlikte göğüsledik.

Yarım bırakılmış, çürümeye terk edilmiş yatırımların, ödenek durumlarının takipçisi olduk, milli servetin heba olmaması, yatırımların bir an önce halkımızın hizmetine sunulması için çaba gösterdik. Esnafımızı, sanayicimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı esnaf odalarımızı sürekli ziyaret ettik, sorunlarının takipçisi olduk. Demokratik kitle örgütlerinin düzenledikleri etkinliklere, programlara katılım gösterdik. Halkımızın, partililerimizin iyi gününde, kötü gününde sürekli yanlarında olmaya çalıştık. Sosyal yardımlarımızı muhtarlıklarımızla işbirliği halinde artırarak devam ettiriyoruz.

Milli bayramlarımızın anlamına uygun, layıkıyla kutlanması için birtakım eylem ve etkinliklerimiz oldu.

Genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerle birlikte ortak eylemlere, çalışmalara imza attık.

Tüzüğümüz çerçevesinde, programımız doğrultusunda uyum içinde çalışmak ve başarılı olmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Hep birlikte büyük başarılar elde edeceğimizden en küçük bir kuşkumuz yoktur.

Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yoludur. Sorumluluğumuz büyük, görevimiz kutsal bir emanettir. Başarmak ta boynumuzun borcudur.

Hep birlikte omuz omuza iktidar yürüyüşümüz devam edecektir.

Yaşasın demokratik laik cumhuriyetimiz, yaşasın Cumhuriyet Halk partisi.

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.” (Haber Merkezi)

