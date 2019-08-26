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“Yolu olmayan bağ kalmayacak”

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na seçilen Rafet Altunörs, bozuk olan bağ yollarının asfaltlanması için gerekli girişimleri yapacağını söyledi.

“Yolu olmayan bağ kalmayacak”

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na seçilen Rafet Altunörs, bozuk olan bağ yollarının asfaltlanması için gerekli girişimleri yapacağını söyledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:24
“Yolu olmayan bağ kalmayacak”

Rafet Altunörs Hacı Kerim, Orta Kapaklı bağlarındaki bağ sahipleri ile bir araya geldi. Buradaki bağ sahiplerinin sıkıntı ve sorunlarını dinleyen Rafet Altinörs, “Sıkıntıları yerinde tespit ettik. Bozuk olan yolların yapılması için ilgili kurumlara girişimlerimizi yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıl bu bölgede ciddi bir çalışma yapacağız” diye konuştu.

Yolu olmayan hiç bir bağ evinin ve bağın kalmayacağını ifade eden Altinörs, bağ ve bağ evlerinin yollarının yapılması noktasında ellerinden geleni yapacağının sözünü verdi.

(Haber Merkezi)

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