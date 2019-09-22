“Yollar sadece motorlu araçlara ait değil”

Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan çok sayıda kadın bisikletlerini de süsleyerek etkinliğe katılırken konuyla ilgili bilgi veren 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' koordinatörü Gizem Çataroğlu, bisikletin çevreyi kirletmeyen ve doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirterek bozulan doğanın dengesinin düzeltilmesinde bisiklete binilerek katkı sağlanabileceğini dile getirdi. Yolların sadece motorlu araçlara ait olmadığını ve bisikletlilere de saygı gösterilmesi gerektiğini anlatan Çataroğlu, motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanın bisiklet kazalarında kaybedildiğine dikkat çekti.

Yapılan konuşmanın ardından bisikletli grup Gazi Caddesi, İnönü Caddesi Cengiz Topel Caddesi Bahabey Caddesi üzerinde bisiklet sürerek tekrar Kadeş Barış Meydanına geldi.

(Erkan BAYATLI)