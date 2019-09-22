Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100237
ALTIN
279.951
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1419
EURO
6.3129

“Yollar sadece motorlu araçlara ait değil”

Bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve farkındalık oluşması için düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinin 7.’si 115 şehir ve 14 ülke ile eş zamanlı olarak Çorum’da da gerçekleştirildi.

“Yollar sadece motorlu araçlara ait değil”

Bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve farkındalık oluşması için düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinin 7.’si 115 şehir ve 14 ülke ile eş zamanlı olarak Çorum’da da gerçekleştirildi.

22 Eylül 2019 Pazar 23:00
“Yollar sadece motorlu araçlara ait değil”

Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan çok sayıda kadın bisikletlerini de süsleyerek etkinliğe katılırken konuyla ilgili bilgi veren 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' koordinatörü Gizem Çataroğlu, bisikletin çevreyi kirletmeyen ve doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirterek bozulan doğanın dengesinin düzeltilmesinde bisiklete binilerek katkı sağlanabileceğini dile getirdi. Yolların sadece motorlu araçlara ait olmadığını ve bisikletlilere de saygı gösterilmesi gerektiğini anlatan Çataroğlu, motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanın bisiklet kazalarında kaybedildiğine dikkat çekti.

Yapılan konuşmanın ardından bisikletli grup Gazi Caddesi, İnönü Caddesi Cengiz Topel Caddesi Bahabey Caddesi üzerinde bisiklet sürerek tekrar Kadeş Barış Meydanına geldi.

(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
“Beraber Yürüyelim” etkinliği
“Beraber Yürüyelim” etkinliği
Çorum leblebisi, Kargı tulumu ve Oğuzlar cevizi Ankara’ya tanıtıldı
Çorum leblebisi, Kargı tulumu ve Oğuzlar cevizi Ankara’ya tanıtıldı
Uğur Barlık kutladı
Uğur Barlık kutladı
İlksen Ceritoğlu Kurt’un ziyareti
İlksen Ceritoğlu Kurt’un ziyareti
Yerel basın için bir umut!
Yerel basın için bir umut!
“Belde kanal darlığı belirti vermeyebilir”
“Belde kanal darlığı belirti vermeyebilir”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim