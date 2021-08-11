 Yoldan karşıya geçen yayaya araba çarptı

Geçtiğimiz gün öğleden sonra Osmancık Köprüsü üstünde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya vatandaş yaralandı. Kazanın bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan yaya ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Eray UZUN)

