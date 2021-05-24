Yoldan geçen sürücüler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü

CENAZE BAŞINDA DURUR GİBİ YAPTILAR

Alaca İlçesi Yıldızhan Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Demir, Hüseyin Bulut ve Batuhan Elikgenç isimli arkadaşlar, sokak arasında yoldan geçen vatandaşlara şaka yapmak istedi. Gençlerden biri beyaz çarşaf giyerek yere yattı, biri imam diğeri ise cenazenin başında yere kapanıp ağladı. Bu sırada aracıyla yoldan geçmek isteyen sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar bir süre olup biteni izlerken bazıları ise gençlerin şaka yaptığını anlayarak yoluna devam etti. Yakınları ile birlikte araçta bulunan bir sürücü ise, olanları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Bir taraftan da sürekli ‘tövbe tövbe’ diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

“AMACIMIZ KORKUTMAK DEĞİL”

Şaka yapan gençlerden Yusuf Demir yaptığı açıklamada “Arkadaşlarla kendi aramızda yaptığımız bu şaka, bir anda fikir alışverişi sonrası ortaya çıktı. Uzun zamandır böyle bir şey düşünüyorduk. İnsanların tepkisi de çok büyük olunca bizde bunu mizah amaçlı yapmaya ve kayıt altına almaya özen gösterdik, bunları yaparak güzel görüntüler ve güzel kesitler elde ettik. Amacımız korkutmak değildi” dedi.(Yusuf ÇINAR)

