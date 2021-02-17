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Yolda mahsur kalanlara ikram

Çorum’un Alaca Belediyesi, Alaca - Çorum karayolunda yoğun kar yağışı sebebi ile mahsur kalan vatandaşlara ikramda bulundu.

Güncel 17.02.2021, 18:50
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Yolda mahsur kalanlara ikram

Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebi ile çok sayıda yolda trafikte aksamalar yaşanırken, Alaca Belediyesi yolda mahsur kalan vatandaşları yalnız bırakmadı.

Alaca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Çorum-Alaca yolunda mahsur kalanlara ikramda bulunulduğu bildirildi. Alaca Belediyesi açıklamasında: “Bu çetin kış şartlarında yolda olan tüm vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

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