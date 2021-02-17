Yolda mahsur kalanlara ikram
Çorum’un Alaca Belediyesi, Alaca - Çorum karayolunda yoğun kar yağışı sebebi ile mahsur kalan vatandaşlara ikramda bulundu.
Güncel 17.02.2021, 18:50
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Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebi ile çok sayıda yolda trafikte aksamalar yaşanırken, Alaca Belediyesi yolda mahsur kalan vatandaşları yalnız bırakmadı.
Alaca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Çorum-Alaca yolunda mahsur kalanlara ikramda bulunulduğu bildirildi. Alaca Belediyesi açıklamasında: “Bu çetin kış şartlarında yolda olan tüm vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
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