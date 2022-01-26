Yolda kalan araçları polisler itti
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kalınca vatandaşların yardımına, polis ekipleri yetişti. Ekipler, araçları iterek sürücülere yardımcı oldu.
Güncel 26.01.2022, 11:31 26.01.2022, 11:35
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Çorum'da kar yağışı etkili olurken, yolda kalan sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti. Hafta sonu başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücülerin güvenli seyahat etmesi için seferber oldu. Ekipler, yolda kalan araçları iterek sürücülere yardımcı oldu.
Üşüyen vatandaşlara çay ikramı da yapan ekipler ayrıca zincirsiz yola çıkan bazı sürücülerin araçlarına zincir takmalarına yardım etti.
Valilikten yapılan açıklamada, ise “Kurtarma ekiplerimiz, 7/24 vatandaşımızın yardımına koşmaya devam ediyor” denildi.
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