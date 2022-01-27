Yolda kalan ambulansın yardımına ÇOROF yetişti
Çorum Off Road Derneği (ÇOROF) üyeleri ve AFAD dün gece yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçları ve bir ambulansı kurtardılar.
Güncel 27.01.2022, 18:32
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Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Çorum’da ulaşımda aksamalara neden oldu. Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayollarında kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Çorum Off Road Derneği (ÇOROF) üyeleri ve AFAD kara saplanan bir ambulansı kurtardı.
Ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğunu bu nedenle de sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
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