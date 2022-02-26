Yolcu otobüsünde 110 kilo eroin ele geçirildi
ÇORUM'da, jandarmanın arama yaptığı yolcu otobüsünde 110 kilo eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
Güncel 26.02.2022, 13:44
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında içinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförünün hareketlerinden şüphelendi. Ekipler, bunun üzerinde otobüste arama yaptı. Aramada 110 kilo eroin ele geçirildi. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
(Yusuf ÇINAR)
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