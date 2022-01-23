Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 30 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.