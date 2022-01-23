Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 30 yaralı
ÇORUM-Amasya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada, 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.
Güncel 23.01.2022, 11:07
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Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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