Yolcu minibüsü ile jeep çarpıştı: 1’i ağır 14 yaralı

İskilip istikametinden Çorum yönüne seyir halinde olan Ömer Temel idaresindeki 67 UC 696 plakalı jeep, Danaderesi mevkiinde havanın yağışlı ve yolun kaygan oluşu nedeniyle kayarak karşı şeride geçerek, Zafer Salman idaresindeki 19 M 0341 plakalı minibüsle çarptı. Kazada jeep sürücüsü Ömer Temel ile minibüste bulunan Zafer Salman ve yolculardan Senem Yıldırım, Satı Yıldırım, Ali Deniz, Mahmut Buyruk, Vedat Buyruk, Gültaze Buyruk, Hüseyin Şeker, Kader Aktaş, Sultan Aktaş, Satılmış Purtul, Ali Uslu, ve Mehmet Uslu yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan jeep sürücüsü Ömer Temel’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (Yusuf ÇINAR)