Yol yatırımları masaya yatırıldı

Çorum’un ulaşım yatırımları ve projeleri ile ilgili olarak Ankara’da çok önemli bir toplantı düzenlendi.

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan başkanlığında Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan oluşan heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bakan Adil Karaismailoğlu ile yaptıkları görüşmenin son derece verimli geçtiğini söyledi.

Görüşme sırasında Bakan Karaismailoğlu ile bakanlığın Çorum’da devam eden yatırımları ve projeleri üzerine ayrıntılı bir şekilde istişarede bulunduklarını belirten Milletvekili Ceylan, devam eden il, ilçe karayollarının durumunun Karaismailoğlu’na iletildiğini talep edildiğini kaydetti.

Ceylan, Bakan Karaismailoğlu’nun da başta Kırkdilim tünelleri, Osmancık, İskilip, Ortaköy ve Mecitözü yolları olmak üzere tüm yatırımlarda her hangi bir sıkıntı yaşanmadan çalışmaların sürdürülmesi hususunda talimatlar verdiğini vurguladı.

Görüşmede Demiryolu Projesi’nin de gündeme geldiğini aktaran Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bakan Karaismailoğlu’nun belirlenen takvim doğrultusunda Demiryolu Projesi’nin de hayata geçirileceğini söylediğini bildirdi.

Kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na teşekkür eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, her konuda olduğu gibi ulaşım konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, “Çorum için başta milletvekillerimiz olmak üzere, belediye başkanımız, il başkanımız v tüm teşkilatlarımızla uyumlu bir şekilde gece-gündüz demeden çalışıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

