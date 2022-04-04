Yol verme kavgasında bıçaklı ve sopalı kavga

Olay Buharevler Mahallesi Gülkent Caddesi üzerinde, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen V.K., M. K., E. B., S.B., ve M. B., isimli kişilerin karıştığı yol verme kavgasında, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralananlar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis kavga olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.