Yol verme kavgasında bıçaklı ve sopalı kavga
Çorum’da meydana gelen yol verme kavgasında bıçak ve sopa darbesiyle yaralananlar oldu.
Güncel 04.04.2022, 01:06
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Olay Buharevler Mahallesi Gülkent Caddesi üzerinde, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen V.K., M. K., E. B., S.B., ve M. B., isimli kişilerin karıştığı yol verme kavgasında, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralananlar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis kavga olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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