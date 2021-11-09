Yol ve Ulaşım Hizmetlerine 8.2 milyon lira bütçe

İl Genel Meclisi Kasım ayı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Meclis’in dünkü oturumunda Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı mali bütçesi görüşüldü.

İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, müdürlüğün bütçesi ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesi için 8 milyon 270 bin lira öngördüklerini belirten Çetinkaya, kırtasiye alımları için20 bin, ilan giderleri için 15 bin, avadanlık ve yedek parça alımları için 20 bin, asfalt plent tesisi için 4 milyon, mal ve hizmet alım giderleri için 270 bin, mahkeme harç ve giderleri için 150 bin bina lira harcanacağını bildirdi.

(Taner ŞİMŞEK)

