Yol ortasında türbeyi görenler durup başında dua ediyor

Çorum’da belediyenin yol yapım çalışması nedeniyle yeni yerine taşınması planlanan ancak yol ortasında kalan Safar Dede Türbesi’ni ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşların yanı sıra yoldan geçen sürücüler, araçlarını durdurup türbe başında dua ederek yollarına devam ediyor. Kentte Yavruturna Mahallesi'nde 'Garip Dede' türbesinin ardından 100 yıllık ‘Safar Dede’ ve ‘Kan Dede’ türbelerinin de yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı. Türbeler, belediye ekiplerince Kadeş Barış Meydanı yanında alana taşınması kararlaştırıldı.

Türbelerin taşınma süreci sürerken, yol yapım çalışması nedeniyle yeni yerine taşınması planlanan ancak yol ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi’ni ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşların yanı sıra yoldan geçen sürücüler, araçlarını durdurup, tek başına kalan türbe başında dua ederek yollarına devam ediyor. Yörede pek çok kişi ise, türbenin restore edilip, mevcut yerinde kalmasını istiyor.

'3 TÜRBEYİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ'

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 3 türbenin bir arada olacağını belirterek, “Bölgede yol yapım çalışması var. Aynı proje kapsamında yol ortasında kalan Safar Dede türbemiz de yeni yerine taşınacak. Araştırmalar yapıldı, müftülük türbelerin yerlerinin değiştirilmesinde sakınca olmadığını bildirdi. Safar Dede, Garip Dede ve Kan Dedemiz var. Bunların üçünü bir araya getireceğiz" dedi.