Yol ortasında kalan direk tehlike saçıyor

Ulukavak Mahallesi Çam Değirmeni Sokak’ta imar planına uygun bir şekilde yapılan yeni binalara göre belediye tarafından da altyapı, yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirildi. Ancak, belediye ve diğer kurumların yaptığı çalışmaya bir türlü uyum göstermeyen YEDAŞ’a ait elektrik direği yolun ortasında kaldı. Mahalle halkının defalarca ilgili kuruma durumu bildirmesine rağmen yol ortasındaki direk bir türlü kaldırılmadı.

Semt sakinlerine korlu dolu anlar yaşatan elektrik direğinin trafik kazalarına da sebebiyet verdiğini söyleyen semt sakinleri, bir kez daha YEDAŞ yetkililerine seslenerek, “Ortada kalan direği lütfen kaldırın. İllaki bu direğin kalkması için bir insanın canını mı kaybetmesi gerekiyor” dediler.

(Haber Merkezi)

