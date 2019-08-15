Yol kesip evlenme teklif etti

Arkadaşlarından da destek alan genç, Silm Kent civarında yol kenarını süsleyerek kız arkadaşına arkadaşlarının üzerinde harflerin olduğu tişörtlerle benimle evlenir misin? sürprizi yaptı. Manzara karşısında duygulanan ve şaşıran Yaren Uysal arkadaşının teklifine “evet” diyerek, sürpriz nedeniyle de teşekkür etti.

Diğer yandan yoldan geçenler de genç çifti kutlayarak evlenme teklifini izleyerek alkışla destek verdi. Sürpriz evlenme teklifinin ardından çift ile arkadaşları hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Haber Merkezi)