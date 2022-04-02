Yol-İş’te genel kurul yapıldı

İlkadım ilçesindeki Yağız Spor Kompleksi'nde Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'ın katılımı ile yapılan genel kurulda tüm delegelerin oyunu alan mevcut Başkan İbrahim Uzun yeniden göreve seçildi.

Kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yeniden kurulması için çalışma yürüttüklerini söyleyen Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da genel kurulda yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Eskiden Köy Hizmetleri Müdürlüğü vardı. Onu kapattılar ve biz haksızlığa uğradık. Arkadaşlar hatırlayın Genel Müdürlük olan bir teşkilat kapatıldı ve cılız hale getirildik. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, köylere hizmet getirdiklerini söyledi. Doğrudur, ama Türkiye'de büyük bir kısım hizmet götüremiyor. 81 ilde sıkıntılar var. Biz sendika olarak ülkemize Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü yeniden kazandıracağız” diye konuştu.

YÖNETİMDEKİ İSİMLER

Kurulda şu isimler yönetime seçildi: Şube Başkanı İbrahim Uzun, Şube Genel Sekreteri Çorumlu hemşehrimiz Ahmet Özdemir, Şube Mali Sekreteri Osman Öztürk, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Karaca (Çorum), Şube Eğitim Sekreteri Alaaddin Kalkan seçildi. Denetleme Kuruluna ise Ziya Kökden (Çorum), Elem Ay, Osman Akduman. Disiplin Kuruluna ise İhsan Üçtepe (Çorum), Ahmet Decal, Fatih Bolat (Çorum), Yaşar Şarkavuk (Çorum) ve Nurettin Zeytun seçildi. Üst kurul delegeliğine ise İbrahim Uzun, Rüştü Barış Öztürk (Çorum), Mustafa Bilgen ve Sinan Duman (Çorum) isimleri yer aldı.(Haber Merkezi)