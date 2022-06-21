Yol-İş Sendikası’nda devir teslim töreni 

Türk İş İl Temsilciliği’ne atanan İhsan Üçtepe, Yol-İş İşyeri Baştemsilcilik görevini Rüştü Barış Öztürk’e teslim etti. İşyeri temsilciliğine ise Hayati Demirci ve Mehmet Küçükahıskalı atandı.

İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirilen törene Yol-İş Samsun 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Ahmet Özdemir ve Yol-İş Samsun 2 Nolu Şube Teşkilat Sekreteri Mustafa Karaca, Yol-İş delegeleri ve işçiler katıldı.

Görev sürelerini dolduran İhsan Üçtepe ve Ziya Kökden’e teşekkür plaketleri verilerek tören sona erdi.

(Haber Merkezi)

