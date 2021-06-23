Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, Koruyucu Tanrı’nın simgesi geyiğin, “yol gösterici” olarak bilindiğini, Mehmet Yolyapar’ı da “Çorum’un yol göstericisi” olarak tanıdığı için bu hediyeyi uygun gördüğünü söyledi.

(Haber Merkezi)