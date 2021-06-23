“Yol gösterici”
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi, Hititolog Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bir geyik maketi armağan etti.
Güncel 23.06.2021, 23:02
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Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, Koruyucu Tanrı’nın simgesi geyiğin, “yol gösterici” olarak bilindiğini, Mehmet Yolyapar’ı da “Çorum’un yol göstericisi” olarak tanıdığı için bu hediyeyi uygun gördüğünü söyledi.
(Haber Merkezi)
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