Yol çizgisinde gece mesaisi

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yol çizgi çalışmalarına ara vermeden sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "yoğun yağmurlardan dolayı yol çizgi çalışmalarına geç başlamak zorunda kaldık. Bu dönemlerde “Önce Yaya” kabartmalı figürlü işaretleme çalışması yaptık. Havaların ısınması ile ekiplerimiz trafiğin olmadığı gece saatlerinde yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Kış şartlarından ve yoğun trafikten dolayı zamanla kaybolan çizgiler yeniden belirgin hale getiriliyor.

Asfaltı yeni serilen yollarda da çizgileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Başkan Aşgın, “Çorum’un çeşitli bölgelerinde trafik yol çizgi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz yol çizgi çalışmalarını trafiğin olmadığı gece saatlerinde başlayarak sabahın erken saatlerine kadar sürdürüyorlar. Yol çizgi boyasının içerisine hem ışığı yansıttığı için hem de gece vakti yol çizgilerinin daha net görünmesini sağlayan cam kürecikleri atıyoruz. Hedefimiz yaz sonuna kadar çizgisi olmayan yolun kalmaması. Seri ulaşım için trafik levha ve uyarıcı işaretlere önem veriyoruz. Bu sebeple ekiplerimiz trafik işaret ve işaretlemelerine de devam ediyor. Gece saatlerinde çalışan mesai arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

216 ADET "ÖNCE YAYA" ÇALIŞMASI YAPTIK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ulaşım noktasında trafik kazalarını azaltabilmek, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla "Önce Yaya" çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Araç trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere araç sürücülerinin dikkatini çekmesi ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçebilmesi için başlattığımız “Önce Yaya” işaretlemelerinde ekiplerimizin ana caddeler, okul bölgeleri gibi şehrin trafiğinin yoğun olarak aktığı yerlerde 216 adet kabartmalı figürlü işaretleme çalışması yaptı. Tespit ettiğimiz yaya geçişlerinde bu çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin başlattığı “öncelik hayatın öncelik yayaların” projesine de Çorum Belediyesi olarak yaptığımız bu çalışmalar ile destek veriyoruz" dedi.

(Haber Merkezi)