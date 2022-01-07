Yol çizgi boya malzemesi alındı

Çorum Belediyesi Yol Çizgi Boya Malzemeleri alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ve toplam yaklaşık maliyeti 965 bin 420 TL olan ihaleye 3 firma katıldı.

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Yol Çizgi Boya ekip faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 kalem Yol Çizgi Boya Malzemesi Alımını kapsayan ihalede Muhammed Emin Akçay 652 bin 860 TL, Çelikay Endüstriyel Makine Sanayi 910 bin 870 Tl ve STL Boya ve Kimya Sanayi ise 1 milyon 760 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmalarının teklifleri ve belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

