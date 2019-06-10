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Yoksulluk sınırı 6 bin 532 TL

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı Mayıs ayı açlık-yoksulluk sınırıyla ilgili mesaj yayınladı.

Yoksulluk sınırı 6 bin 532 TL

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı Mayıs ayı açlık-yoksulluk sınırıyla ilgili mesaj yayınladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:34
Yoksulluk sınırı 6 bin 532 TL

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 390 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 532 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Mayıs ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.390,86 TL, yoksulluk sınırı ise 6.532,26TL olarak tespit edildiğini belirten Saatcı," Yapılan araştırmaya göre Mayıs ayında Nisan ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,14’lük bir düşüş yaşandı. Mayıs ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 24,68 artışla yer fıstığı, yüzde 24,34 artışla limon, yüzde 22,26 artışla kivi, yüzde 18,91 artışla havuç; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 54,56 azalışla sivri biber, yüzde 45,42 azalışla kuru soğan, yüzde 33,30 azalışla salatalık, yüzde 28,74 azalışla domates, yüzde 27,97 azalışla taze fasülye madde fiyatlarında yaşandı.

Aydınlanma madde fiyatında ise Mayıs ayında Nisan ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Mayıs ayında Nisan ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,71’lik bir artış gözlenirken Mayıs ayında Nisan ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,96’lık bir artış oldu” ifadelerini kullandı.

Hazır giyim sektörünün mali anlamdaki değişimini de ele alan ve en büyük yükselişin yüzde 6.42 ile takım elbisede olduğunu belirten Saatcı, “Mayıs ayında Nisan ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,34’lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 6,42 artışla takım elbise, yüzde 5,65 artışla ceket, yüzde 5,65 artışla eşofman madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Nisan ayına yüzde 2,58 azalışla erkek sweatshirt, yüzde 1,25 azalışla erkek spor ayakkabısı madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Mayıs ayında Nisan ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,67’lik bir artış olarak yansıdı.

Haberleşme madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,83 artışla cep telefonu görüşme ücreti, yüzde 0,5 azalışla telefon onarımı madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,35’lik bir düşüş gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 2,07 artışla traş malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 5,61 azalışla parfümler madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Mayıs ayında Nisan ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,27’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,42 artışla tansiyon aleti, yüzde 0,36 azalışla diş dolgu ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,22’lik bir artış olduğu belirlendi. Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 4,99 artışla şehirlerarası otobüs ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 0,09 azalışla kargo gönderme ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi" dedi. (Haber Merkezi)

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