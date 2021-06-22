“Yoksulluk intiharlarının artması Cumhurbaşkanlığı sistemi ürünü”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun araştırmasının DEVA Partisi’nin ısrarla vurguladığı gibi kötü yönetimin ülkede gelir dağılımını bozduğunun ve yoksulluğu artırdığının somut ve çarpıcı bir göstergesi olduğunu söyleyen Orhan Vargeloğlu: “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ülkemizi daha fazla yoksullaştırmaktan başka bir neticesi olmayacaktır. Yoksulları muhalefete havale eden anlayış sorunları çözemez” dedi.

Hükümetin, yoksulluğu ve bozulan gelir dağılımını görmezden gelmekten ve hatta son dönemlerde sıkça görüldüğü gibi yoksullukla alay etmekten vazgeçmesi gerektiğini anlatan DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, zenginin daha zengin yoksulun ise daha yoksul hale geldiği, zenginin iktidar tarafından korunduğu ve desteklendiği, yoksulların ise muhalefete havale edildiği bu yönetim anlayışı değişmedikçe ülkenin sorunlarının kalıcı olarak çözülmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

TÜİK araştırması sonuçlarına göre en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın yüzde 47.5’a yükseldiğini, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik dilimin aldığı payın ise yüzde 5,9’a indiğini anlatan Vargeloğlu; “Gelirden en fazla pay alan yüzde 5’in elde ettiği gelirle en az pay alan yüzde 5’in elde ettiği gelir arasındaki fark 22 kattan 26,2 kata çıkmıştır. TÜİK yüzde 1’lik gelir dilimlerine ilişkin verileri yayımlamamaktadır. Bu veriler yayımlanmış olsaydı gelir dağılımındaki uçurumun çok daha vahim olduğu açıkça görülebilecekti. Benzer şekilde gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçen Gini katsayısı 0,41 olmuştur. Bu, gelir dağılımında bozukluğun çıktığı kötü seviyeyi göstermektedir” dedi.

24 milyon kişinin günlük 48 liranın altında gelirle yaşadığını, açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve asgari ücret dikkate alındığında bu gelir düzeyinin yetersizliğinin çok daha iyi ortaya çıktığını belirterek yoksulluğun kalıcı hale geldiğini vurgulayan Vargeloğlu, son 3 yılda 3 milyon yeni yoksulun ortaya çıktığını, 2018 yılında yüzde 8,5 olan yoksulluk oranının 2020 yılında yüzde 12,2'ye çıktığını, 22 milyon kişinin maddi yoksunluk çektiğini, halkımızın hayat standardının düşük seviyede bulunduğunu sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

