“Yoksulluk derinleşiyor”

Giyim, barınma, ulaştırma, eğitim ve sağlık harcamalarında yaşanan artışların yoksulluk sınırını yükseltmeye devam ettiğini kaydeden Yaşar, “Eylül sonu itibariyle son bir yıllık dönemde açlık sınırı yüzde 13,9, yoksulluk sınırı da yüzde 10,63 oranında artış kaydetti” dedi.

Yaşar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları esas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının eylül ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 29 lira azalarak 2 bin 585 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 100 liralık artışla 6 bin 927 lira düzeyine yükseldi. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 71 liralık artışla 9 bin 512 liraya yükseldi.

Eylül’de açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azalırken, gıda dışı harcamalarda yüzde 1,47, yoksulluk sınırında da yüzde 0,75 oranında artış kaydedildi. Sebze, patates, et gibi harcama gruplarında yaşanan mevsimlik düşüş açlık sınırını aşağı çekerken, elektrik, doğalgaz ve benzeri ürünlere kamu eliyle yapılan zamlar barınma gibi diğer zorunlu ihtiyaçlara yapılması gereken harcamaları artırıyor. Bu nedenle de yoksulluk sınırı artırmaya devam ediyor. Böylece dar ve sabit gelirliler hızla yoksullaşıyor. Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde açlık sınırı yüzde 9,76 artarken, gıda dışı harcamalarda yüzde 9,5, yoksulluk sınırında ise yüzde 9,57 oranında artış yaşandı. Eylül sonu itibariyle son bir yılda ise açlık sınırı yüzde 13,86, beslenme dışı harcamalar yüzde 9,48, yoksulluk sınırı da yüzde 10,63 oranında artış gösterdi.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,75 oranında artarak 9 bin 442 liradan 9 bin 512 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırında, bu yılın dokuz aylık döneminde yüzde 9,57, son bir yıllık dönemde ise 10,63 oranında artış yaşandı. Yoksulluk sınırında eylülde bir önceki aya göre 71 lira artış olurken, yılın ilk dokuz aylık dönemindeki toplam artış 830 lira, son bir yıllık dönemdeki toplam artış ise 914 lira oldu.

Bu rakamlar iktidarın ekonomik krizin yükünü emekçilerin, çalışanların ve yoksulların sırtına yükleyemeye devam ettiğinin göstergesidir.” (Haber Merkezi)