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Yoksulların finansmana ulaşmasını sağlayacak “MicroCreditToken” 14 Ocak’ta ön satışa çıkıyor   

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un 2003 yılında başlatmış olduğu yoksullara yönelik mikrokredi finansman modelinde yeni dönem başlıyor:   

Güncel 11.01.2022, 13:10
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Yoksulların finansmana ulaşmasını sağlayacak “MicroCreditToken” 14 Ocak’ta ön satışa çıkıyor   

TİSVA Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül, “MicroCreditToken (MCT) ile hedefimiz Marsa gitmek değil, yoksulluğun olmadığı bir dünyaya ulaşmak. MicroCreditTokenın nihai amacı, hepitalist bir dünyada finansal kaynaklara erişimi arttırarak yoksulluğu azaltmak ve dünyada mikrogirişimciye yönelik mikrokredi projelerinde kullanılan tek token olmaktır” dedi.  
Yoksullara yönelik finansman sağlamak maksadıyla MicroCreditToken’ın 14 Ocak’ta ön satışa çıkacağını duyuran Akgül, bugüne kadar 64 ilde 93 şubeyle 200 binden fazla yoksul kadına, 1 milyar 250 milyon liradan fazla mikrokrediyi teminat ve kefalet olmadan verdiklerini söyledi.    
Teminat ve kefalet sistemi olmadan tamamen güvene dayalı olarak yoksullara verilen mikrokredilerde tahsilat oranının %100 olduğunu anlatan Akgül, “Oysa ki, Türk bankacılık sisteminde temerrüde düşmüş kredilerin 2021 yılının ikinci çeyreğinde toplamı 2,2 milyar liradır.  
Etki Yatırımı Platformu “Etkiyap” tarafından yapılan 2020 yılı Mikrokredi Sosyal Etki Analizine göre Türkiye Grameen Mikrofinans Programı 1 TL karşılığında 4 TL etkiye sahiptir. Bu durumda 2020 yılında 36.799 mikrogirişimciye 143.688.169 TL mikrokredi dağıtımı yapılarak 581.937.084 TL’lik bir değer oluşturulmuştur” şeklinde konuştu.  
Yoksulların işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için finansal ve sosyal aracılık hizmeti sunduklarını anlatan Akgül, finansman eksikliğinden dolayı mikrokredi arayışındaki yoksulların ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamadığını ifade etti.  
Akgül, finansman sorunu karşısında küresel mikrofinans sistemine ve sosyal girişimciliğe yeni bir ivme kazandırarak fon kaynağı oluşturmak için MicroCreditToken fikrini geliştirdiklerini kaydetti.  
Akgül, “MicroCreditToken ile birlikte yoksullara mikrofinans hizmetleri sunarken; merkeziyetsizliği, şeffaflığı ve güveni esas alan Blokzinciri teknolojisinin temel değerlerinden yararlanılmasını amaçlıyoruz.  
MicroCreditToken, dünya genelinde mikrokrediye ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyar yoksula finansal sermaye desteği sağlamayı amaçlıyor. Böylece dünya genelinde yoksulluğun, sosyal girişimcilik ve mikrofinans vasıtasıyla ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.  
Eylül 2015'te yapılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, aralarında Türkiye'nin de olduğu 193 ülkenin imzasıyla 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin kabul edildiğini hatırlatan Akgül, şunları söyledi:  
“Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gereklilik olarak kabul edilmiş ve yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde birinci hedef olarak; 'her çeşit yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek' olarak belirlenmiştir. İşsizliğin ve yoksulluğun azaltılması için mikro tedbirlerin alınması için, küçük bir sermaye olan mikrokredi stratejisi vasıtasıyla Hepitalist dünyada eşitliği, adaleti ve finansal kaynaklara ulaşım mümkün hale gelecektir.”           
MİCROCREDİTTOKEN (MCT) NEDİR?  
“MicroCreditToken, 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, dünyada yoksulluğu azaltmak amacıyla sosyal yatırımcıları ve finansal kaynaklara erişim sıkıntısı yaşayan bireyleri bir araya getirmeyi amaçlayan merkeziyetsiz bir platformdur.  
MİCROCREDİTTOKEN NEDEN ÜRETİLDİ? 
Dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmaya adanmış bir program olan yoksullara yönelik mikrokredi uygulamasına fon sağlamak maksadıyla MicroCreditToken üretilmiştir.  
MİCROCREDİTTOKENIN VİZYONU NEDİR? 
Yoksulların, ekonomik refahlarının finansal hizmetler yoluyla iyileştirmesi için dünyadaki iyilik hareketini tetiklemek ve dünyanın her yerinde uygulanan mikrokredi projelerinde kullanılan tek token olmaktır.   
MİCROCREDİTTOKENIN İLHAM KAYNAĞI NEDİR?  
MicroCreditToken, yoksulluğun azaltılması için en etkili finansal araç olarak Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un dünyaya öğrettiği Grameen Mikrofinans Modelinin kanıtlanmış başarısından ilham alınarak ortaya çıkmıştır.  
MicroCreditToken (MCT) Kaç Adet Üretildi, 2022 Yılındaki Arzı Ne Kadardır?  Toplam 2 milyar adet MicroCreditTokendan, 2022 yılında 300 milyon adet arz edilecektir.  
MİCROCREDİTTOKEN ÖN SATIŞI HANGİ PLATFORMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK? 
MicroCreditToken, www.microcredittoken.com platformunda 14 Ocak 2022 tarihinde ön satışa sunulacaktır. Ön satıştan faydalanmak için web sitesini ziyaret ederek satış öncesi kayıt yaptırılabilir.” (Haber Merkezi)

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