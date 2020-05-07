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YÖK'ten engelli öğrencilerin uzaktan eğitiminde yeni karar

Yükseköğretim Kurulu'nca uzaktan eğitimde canlı derslerde ve içerikler hazırlanırken engelli öğrencilere yönelik farkındalık oluşturacak bir dizi tedbir ve önlemleri kapsayan çerçeve karar, üniversitelere gönderildi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:55
YÖK'ten engelli öğrencilerin uzaktan eğitiminde yeni karar

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Çalışma Grubu, engelli öğrencilerin uzaktan eğitimde karşılaştığı problemlerle ilgili toplandı.

Komisyonda, engelli öğrenci temsilcisi ve üyeler, yaşanan sorunlarla ilgili bilgi verdi. Komisyonda, bazı işitme ve görme engelli öğrencilerin uzaktan eğitimleri takip edebilmek için aileleri ile birlikte derslere katılmak zorunda kaldıkları aktarıldı.

YÖK, daha sonra engelli öğrencilere yönelik uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir dizi çerçeve karar aldı.

Uzaktan ve dijital ortamda eğitimin devam ettiği küresel salgın sürecinde engelli öğrencilerin karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik alınan çerçeve kararlar, üniversitelere resmi yazıyla bildirdi.

"Küçük değişiklikler büyük anlam ifade edecek"

Yazıda sadece farkındalığı artırılarak hazırlanacak sunumlarda, ders hazırlıklarında ve ders anlatımında dikkat edilecek küçük değişikliklerin engelli öğrenciler için büyük anlam ifade ettiği vurgulandı.

Uzaktan öğretimi engelli öğrenciler için mümkün olduğunca erişilebilir kılmak için imkanlar ölçüsünde alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Üniversitelerimizin ilgili programlarında engelli öğrenci bulunup bulunmadığı belirlenerek engel grubuna göre alınması gereken önlemler konusunda dersi veren öğretim elemanı bilgilendirilmeli. Canlı ders bağlantıları için engelli öğrencilerle görüşülerek canlı ders platformunda yaşanan sorunların giderilmesi için tedbir alınmalı. Kullanılan uzaktan eğitim sistemleri konusunda öğrencilere yazılı olarak da bilgi verilmeli.

İşitme engelli öğrencilerimiz için ders içerikleri metin olarak da sağlanmalı. Ders anlatımları mümkünse alt yazılı olarak da verilmeli. Ders içeriği önceden metin olarak öğrenciye gönderilmeli. Dudak okuyabilen öğrenciler için ders sunumlarının yanı sıra öğretim elemanının ekranda görünmesi sağlanmalı. Görme engelli öğrencilerin okuyucu sistemlerinin kullanabileceği zengin metin biçimlerinin kullanımı açısından özen gösterilmeli. Sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılmalı. Görsel içeriklerin, grafik ve tabloların ders anlatımı sırasında betimlenmeli. Özellikle sınavlarda grafikler betimlenmeli. Uzaktan eğitim kapsamında yapılan online sınavlarda engel durumuna göre ek süre tanınmalı."

YÖK'ün yazısında, zihinsel engelli ve otizm spektrum bozukluğu bulunan az sayıda öğrencinin de yükseköğretimle bağlantısının kopmamasına özen gösterilmesi istendi. Bu öğrencilerin düzenli aralıklarla aile ve öğrenciyle temasa geçilmesi, gerekirse psikoloji ve diğer alanlardan akademisyenlerden de destek alınmasının sağlanmasına dikkat çekildi.

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