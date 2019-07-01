YÖK Atlas’a Meslek Atlası ve Tercih Listesi Modülleri eklendi”

2016, 2017 ve 2018 tercih dönemi istatistikleri incelendiğinde YÖK Atlas’ın üniversite adayları ve rehberlerin vazgeçilmez bilgi kaynağı olduğunun anlaşıldığının ifade edildiği açıklamada tercih dönemlerinde sistemi kullanan sayısının 4 milyon 287 bin kişi olduğu ifade edildi.

YÖK Atlas’ı bugüne kadar kullanan kişi sayısının 17 milyon 162 bin olduğunun kaydedildiği açıklamada, Adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla YÖK tarafından geliştirilen ve adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas’ın, online olduğu günden bugüne kadar 17 milyon 162 bin farklı kişi tarafından kullanıldığı belirtildi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “YÖK Atlas, 2019 Tercih Dönemine iki yeni modül daha eklenerek giriyor.

YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adayların yanı sıra, yükseköğretim ve eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için çok faydalı olacağı düşünülen Meslek Atlası ve Tercih Listesi modülleri daha eklendi.

Adaylar, Meslek Atlası Modülünde, ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Devlet, Vakıf, KKTC ve Yabancı üniversitelerde yer alan lisans ve önlisans programları ile ilgili “meslek bazında”, 2018 kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarını süzebilecekler.”(Haber Merkezi)