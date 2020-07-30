Yoğunpelit Köyü'nde yol çilesi

Köyün merkeze yakın, tarımın çok yapıldığı, içerisinde mermer ocağı, mantar çiftliği, mandıraların olduğu bir yerleşim bölgesi olduğunu belirten köy sakinleri, Çorum’a ekonomik olarak da büyük katkılarının olduğunu ancak köyün yollarının uzun zamandır bozuk olması nedeniyle, yazın toz içinde kışın da çamur içinde kaldıklarını vurguladı. Yolun bozuk olması nedeniyle araçların tekerlerinin de zarar gördüğünü anlatan vatandaşlar, yoldaki çukurlardan kaçmaya çalışan bazı araçların kaza tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, bu yol çilesinden bir an önce kurtulmak için yetkililerden yardım beklediklerini vurguladı(Haber Merkezi)