Yoğun güvenlik önlemi altında salona alındılar

Genel kurulda 36 yıllık başkan Vedat Canbek karşısına rakip olarak ilk defa Lokantacılar Odası eski Başkanı İsmet Çıtak’ın çıkması nedeniyle Çorum esnafı büyük bir katılım sağladı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurula katılacak olan esnaf ilk olarak polisin oluşturduğu güvenlik noktalarından aranarak fuar alanına alındı. Burada kongre katılım kartlarını alarak imza atan esnaf üstleri arandıktan sonra ise salona alındı. Salonda da yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle çeşitli noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı genel kurul büyük katılıma rağmen neredeyse sorunsuz sona erdi.



(Volkan SINAYUÇ)

